В Ростовской области восемь человек пострадали в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен — РИА Новости. Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Миллеровском районе на севере Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного главка МВД.

Авария произошла на автодороге Миллерово — Криворожье.

"Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, по предварительным данным, превысил скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21099 под управлением водителя 1997 года рождения", — сказал собеседник.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира ВАЗ-21099 — мужчины 1995 и 1998 годов рождения. Также пострадали пять человек в автомобиле Lada Granta (женщины 1967 и 1980 годов рождения и двое мужчин: водитель 1971 года рождения и пассажир 1964 года рождения), а также ребенок 2006 года рождения.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.