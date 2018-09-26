Желавший сесть в бизнес-класс житель Красноярска угрожал взорвать лайнер

НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Пассажир авиарейса Новосибирск — Баку угрожал взорвать самолет, после того как его отказались пересадить в бизнес-класс, возбуждено уголовное дело о лжетерроризме, сообщает в среду управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

В ведомстве пояснили, что во вторник в дежурную часть линейного отдела МВД России в новосибирском аэропорту "Толмачево" поступило сообщение о том, что один из пассажиров сообщил об угрозе взрыва.

"Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что 51-летний житель Красноярска потребовал пересадить его из экономического в бизнес-класс. Экипаж ответил отказом. В ответ мужчина заявил о наличии у него бомбы и угрожал взорвать самолет", — говорится в сообщении.

Пассажиров сразу эвакуировали, а самолет, пассажиров и их багаж обследовали еще раз. Взрывчатых веществ и устройств не было обнаружено, и самолет вылетел в Баку.

"Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Толмачево". В настоящее время в отношении пассажира возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.