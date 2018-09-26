Переполненность московских СИЗО снизилась до 13 процентов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Число арестованных в следственных изоляторах Москвы снизилось за два года на 2 тысячи человек, а превышение нормативов по площади на одного арестованного ("перелимит") упало до 13%, сообщил РИА Новости начальник столичного управления ФСИН Сергей Мороз.

"Два года назад численность арестованных была 11,7 тысячи человек. На сегодняшний день она составляет 9.817 человек, мы фактически на 2 тысячи уменьшили численность содержащихся у нас заключенных", — сказал Мороз.

При этом ранее, в январе Мороз сообщал журналистам, что установленный лимит содержащихся под стражей в пенитенциарных учреждениях Москвы — 8.657 человек — превышен на 19,8%.

Теперь начальник управления рассказал, что этот показатель также снизился.

"На сегодняшний день процент перелимита — 13,4%. У нас есть перелимит квадратных метров на одного человека примерно где-то на тысячу человек. Мы запустили корпус в четвертом изоляторе на 96 мест и запустили следственный изолятор №7, который находился на реконструкции. На сегодняшний день там содержится около сотни заключенных. Поэтапный ввод этого изолятора в строй позволит нам до нового года там содержать до 500 человек" —, заявил Мороз.

Наиболее благополучной собеседник агентства назвал ситуацию в СИЗО №1 "Матросская тишина".

"На текущий момент перелимит в изоляторе "Матросская тишина" составляет всего 7% от 13% среднемосковского (показателя)", — подчеркнул Мороз.

Пенитенциарная система России, находящаяся в ведении ФСИН, нуждается в совершенствовании как по мнению правозащитников, так и по мнению российских властей. Как констатировало в 2010 году федеральное правительство, число заключенных в России высоко, тюрьмы и следственные изоляторы переполнены, условия содержания ухудшаются, права осужденных нередко нарушаются, более 90% заключенных состояли на диспансерном учете, в том числе 16% из-за активного туберкулеза, вирусного гепатита или ВИЧ и 10% из-за алкоголизма или наркомании.