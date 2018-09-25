В Челябинске из-за длительного невывоза мусора ввели режим ЧС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен – РИА Новости. Власти Челябинска ввели режим ЧС в городе из-за длительного невывоза мусора с контейнерных площадок, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации.
Как сообщала горадминистрация, глава Челябинска Евгенией Тефтелев объявил в городе режим повышенной опасности в связи с вывозом и складированием на контейнерных площадках твердых бытовых отходов. Горадминистрация уточняла, что из резервного фонда главам районных администраций по решению главы города было направлено 14 миллионов рублей на уборку мусора.
Пресс-служба напомнила, что по распоряжению челябинского губернатора Бориса Дубровского в Челябинск прибыла резервная техника из городов области. По состоянию на 18.00 (16.00 мск) вывозят мусор более 90 специальных машин-мусоровозов, ожидается прибытие еще 10, уточняется в сообщении.
На сегодняшний день все работы ведутся в круглосуточном режиме, однако ночью уборка мусора в жилых микрорайонах затруднена припаркованными автомобилями, поэтому в темное время вывоз осуществляется из поселков и частного сектора, добавляется в сообщении.
Также сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился привлечь мусоровозы из других муниципалитетов для оперативного решения проблемы с вывозом мусора в Челябинске.