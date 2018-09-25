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Происшествия

В Челябинске из-за длительного невывоза мусора ввели режим ЧС

(обновлено: 19:38 25.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей ЕрмохинПерейти в фотобанкСвалка бытовых отходов, архивное фотоСвалка бытовых отходов, архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен – РИА Новости. Власти Челябинска ввели режим ЧС в городе из-за длительного невывоза мусора с контейнерных площадок, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации.

Свалка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
В Челябинск прибудут дополнительные машины для скорейшего вывоза мусора
По данным прокуратуры региона, по поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина в Челябинске проведена проверка соблюдения федерального законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Проверка выявила 334 факта ненадлежащего состояния контейнерных площадок из-за длительного невывоза отходов. Ранее главе города Челябинска Евгению Тефтелеву заместителем прокурора области Андреем Обороком объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Как сообщала горадминистрация, глава Челябинска Евгенией Тефтелев объявил в городе режим повышенной опасности в связи с вывозом и складированием на контейнерных площадках твердых бытовых отходов. Горадминистрация уточняла, что из резервного фонда главам районных администраций по решению главы города было направлено 14 миллионов рублей на уборку мусора.

Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией в городе введен режим ЧС, в рамках которого районным администрациям экстренно направлены средства для ликвидации несанкционированных свалок и уборки мусора с контейнерных площадок. Это работа будет усилена со среды, 26 сентября", — говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что по распоряжению челябинского губернатора Бориса Дубровского в Челябинск прибыла резервная техника из городов области. По состоянию на 18.00 (16.00 мск) вывозят мусор более 90 специальных машин-мусоровозов, ожидается прибытие еще 10, уточняется в сообщении.

Таблетки в руке
© РИА Новости / Максим Богодвид
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По словам главы Челябинска Евгения Тефтелева, в настоящее время можно говорить о том, что в городе достаточно техники для поддержания опережающих темпов вывоза и уборки. "Ситуация значительно улучшилась в Тракторозаводском и Металлургических районах, но самым проблемным остается Калининский район. В среду и четверг основные силы будут брошены именно на северо-западную часть города", — цитирует пресс-служба слова Тефтелева.

На сегодняшний день все работы ведутся в круглосуточном режиме, однако ночью уборка мусора в жилых микрорайонах затруднена припаркованными автомобилями, поэтому в темное время вывоз осуществляется из поселков и частного сектора, добавляется в сообщении.

Также сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился привлечь мусоровозы из других муниципалитетов для оперативного решения проблемы с вывозом мусора в Челябинске.

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