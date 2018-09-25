Мужчине, отрубившему руки жене, предъявили обвинение по трем статьям УК

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Серпуховской суд Подмосковья до 19 октября продлил срок ареста мужчине, отрубившему жене кисти рук, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

"Суд продлил Дмитрию Грачеву срок ареста до 19 октября", — сказали в пресс-службе.

В Мособлсуде добавили, что ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ — 126 (похищение человека с применением насилия и оружия), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего) и 119 (угроза убийством).

В декабре прошлого года в приемный покой больницы под Серпуховом была доставлена 25-летняя местная жительница без обеих кистей рук. В этот же день в полицию пришел местный житель и дал признательные показания. Он рассказал, что приревновал жену, вывез ее в лес рядом с деревней Скрылья, отрубил ей кисти рук, а потом отвез в городскую больницу.