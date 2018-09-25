Суд оставил под арестом мужчину, повредившего картину Репина в Третьяковке

Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван в Третьяковской галерее. Архивное фото

Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван в Третьяковской галерее. Архивное фото

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы до 26 октября продлил срок ареста жителю Воронежа Игорю Подпорину, повредившему картину "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения", — сказала она.

Двадцать пятого мая в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена.

Полиция переквалифицировала дело Подпорина с первой на вторую часть статьи 243 УК РФ, теперь ему грозит до шести лет заключения.

Сам обвиняемый мотив своих действий объяснил тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а потому картина оскорбляет чувства верующих.