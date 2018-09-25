В Калининграде возбудили дело против девушки, устроившей поножовщину

КАЛИНИНГРАД, 25 сен — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении 17-летней жительницы Калининграда, которая из-за конфликта ножом ранила знакомую, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Ранее РИА Новости сообщали, что полиция начала проверку после того, как от очевидцев поступило сообщение о конфликте между девушками. Одна из них, 17-летняя жительница Калининграда, из-за бытового конфликта напала с кухонным ножом на двоих знакомых 16 и 17 лет. По горячим следам подозреваемую задержали, одну из пострадавших девушек отвезли в стационар, ее подруга не получила серьезных ранений и ее отпустили домой.

"В отношении 17-летней девушки возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время следствием назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления", — сказала представитель ведомства.

Она отметила, что уголовное дело возбуждено по пункту "з" части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), максимальная санкция за подобное преступление – до 10 лет лишения свободы.