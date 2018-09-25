В Калининграде возбудили дело против девушки, устроившей поножовщину

КАЛИНИНГРАД, 25 сен — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении 17-летней жительницы Калининграда, которая из-за конфликта ножом ранила знакомую, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
"В отношении 17-летней девушки возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время следствием назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления", — сказала представитель ведомства.
Она отметила, что уголовное дело возбуждено по пункту "з" части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), максимальная санкция за подобное преступление – до 10 лет лишения свободы.