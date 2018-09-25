В Сибири умер младенец, которого отец пытался успокоить битьем и укусами

КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. Следователи подозревают жителя Дивногорска Красноярского края в убийстве своего трехмесячного сына, тело которого со следами побоев и укуса было обнаружено во вторник утром, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Дегидь.

По предварительной версии, у супругов в семье, кроме младенца, еще есть старшая дочь в возрасте один год восемь месяцев. В понедельник вечером мать ушла на работу, а вернувшись утром, нашла сына мертвым.

"Ее 25-летний супруг пояснил ей, что мальчик стал кричать, он попытался его успокоить, после чего два раза ударил рукой сына по лицу, а также укусил его за туловище, после этого мужчина выпил пиво и лег спать. Старшая девочка в это время находилась у родственников", — сказала Дегидь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.105 ("Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии"). Отец ребенка отправлен на медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Проводится судебно-медицинская экспертиза тела.