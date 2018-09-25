В Марий Эл один человек погиб при столкновении автобуса с легковым авто

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен — РИА Новости. Один человек погиб, еще 16 получили ранения различной степени тяжести при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Республике Марий Эл, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла во вторник около 06.30 на перекрестке на 16 км автодороги Елево-Мари-Турек-Лопово в Мари-Турекском районе.

"Рано утром произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса, который перевозил работников одного из местных предприятий. В результате происшествия водитель легковой автомашины погиб. По предварительным данным, 16 пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы", — рассказали РИА Новости в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

Собеседник агентства уточнил, что сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, чтобы установить его обстоятельства и причины, приведшие к трагедии.