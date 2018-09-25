Саратовские власти окажут помощь пострадавшим в пожаре в многоэтажке

САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Власти Саратова окажут помощь пострадавшим в результате пожара в жилом многоквартирном доме в Саратове, где один человек погиб и пятеро были госпитализированы, сообщила РИА Новости во вторник начальник пресс-службы городской администрации Татьяна Плющева.

Пожар в квартире №119 на втором этаже в третьем подъезде девятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11, произошел в понедельник вечером на площади 60 квадратных метров и был потушен. Из здания были эвакуированы 75 человек, в ночь на вторник все жильцы смогли вернуться домой. По данным минздрава области, один человек погиб, еще пятеро госпитализированы. По предварительным данным мэрии, версия очевидцев о взрыве газа не подтвердилась. В МЧС уточнили, что конструкции дома не нарушены.

"Администрация готова оказать помощь гражданам, пострадавшим от пожара. Для получения материальной помощи необходимо обратиться в районную администрацию, размер помощи устанавливается индивидуально", — сказала собеседница агентства.

По информации пресс-службы мэрии, в настоящее время электроснабжение восстановлено во всем доме за исключением первого и второго этажей третьего подъезда, где пожарные проводили проливку помещений, а газоснабжение в целях безопасности по-прежнему отсутствует в этом подъезде.

В пресс-службе областного главка МЧС уточнили РИА Новости во вторник, что от огня пострадали три квартиры, при этом разрушений нет. "Причина и обстоятельства пожара выясняются специалистами испытательной пожарной лаборатории", — отметила представитель главка.