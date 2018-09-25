Плита в квартире многоэтажки в Саратове, где произошел пожар, была исправна

САРАТОВ, 25 сен — РИА Новости. Газовая плита в загоревшейся квартире многоэтажного жилого дома в Саратове, где один человек погиб и еще шестеро пострадали, была исправна, сообщил журналистам во вторник начальник оперативного штаба областного главка МЧС Дмитрий Фролов.

Пожар в девятиэтажном доме по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11, произошел в понедельник вечером. Из здания были эвакуированы 75 человек. Пожар на площади около 60 квадратных метров ликвидирован. По данным МЧС, один человек погиб, еще шестеро госпитализированы. Жильцы двух не поврежденных от пожара подъездов смогли вернуться домой около полуночи.

"Пока по газу (об утечке газа — ред.) подтверждений нет, то есть плита исправна", — сказал Фролов.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что, по предварительной информации, в доме, где произошел пожар, прогремел взрыв газа. Однако в пресс-службе областного главка МЧС заявили ранее РИА Новости, что сообщений о взрыве газа в доме в ведомство не поступало, а конструкции дома не нарушены.