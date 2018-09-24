Следователи устанавливают виновников пожара в саратовской многоэтажке

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи начали проверку по факту пожара в многоквартирном жилом доме в Саратове, где один человек погиб, еще шестеро пострадали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Ирина Мешкова.
"Следственным отделом по Ленинскому району Саратова начата доследственная проверка по факту пожара, произошедшего в вечернее время в одной из квартир дома по улице Буровой. После тушения огня в одном из жилых помещений квартиры обнаружено тело мужчины, еще двое — мужчина и женщина — госпитализированы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала собеседница агентства.
В настоящее время следователи и криминалисты регионального СУСК проводят осмотр места происшествия. "Устанавливается причина возгорания, в том числе устанавливаются личности погибшего, а также лиц, по чьей вине произошла трагедия", — добавила Мешкова.