Следователи устанавливают виновников пожара в саратовской многоэтажке

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи начали проверку по факту пожара в многоквартирном жилом доме в Саратове, где один человек погиб, еще шестеро пострадали, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Ирина Мешкова.

Пожар произошел в девятиэтажном доме по адресу улица Буровая, дом 11. Из здания были эвакуированы 75 человек. Пожар на площади около 60 квадратных метров ликвидирован. Сообщений о взрыве газа в доме в МЧС не поступало, конструкции дома не нарушены. По предварительной информации, один человек погиб, еще шестеро госпитализированы. По данным медиков, двое находятся в тяжелом состоянии.

"Следственным отделом по Ленинскому району Саратова начата доследственная проверка по факту пожара, произошедшего в вечернее время в одной из квартир дома по улице Буровой. После тушения огня в одном из жилых помещений квартиры обнаружено тело мужчины, еще двое — мужчина и женщина — госпитализированы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала собеседница агентства.

В настоящее время следователи и криминалисты регионального СУСК проводят осмотр места происшествия. "Устанавливается причина возгорания, в том числе устанавливаются личности погибшего, а также лиц, по чьей вине произошла трагедия", — добавила Мешкова.