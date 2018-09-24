В Саратове при пожаре в жилом доме погиб человек

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости. В Саратове при пожаре в жилом доме погиб человек, сообщили РИА Новости в региональном Центре медицины катастроф.

Двое из шести пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как сообщили РИА Новости в областном главке МЧС, за медицинской помощью обратились 18 человек.

Пожар вспыхнул в девятиэтажном доме по адресу улица Буровая, дом 11. Огонь распространился на 60 квадратных метров.

Как пояснили в мэрии Саратова, пожар возник в квартире на втором этаже. Из здания эвакуировали 75 человек.

Сообщений о взрыве газа в доме в МЧС не поступало, конструкции дома не нарушены.

Причина и обстоятельства пожара выясняются. Региональное управление СК начало доследственную проверку.