В Саратове число пострадавших при пожаре в многоэтажке выросло до шести

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество пострадавших при пожаре в многоквартирном жилом доме в Саратове увеличилось до шести человек, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

Ранее сообщалось о гибели одного и госпитализации двоих человек.

Пожар произошел в девятиэтажном доме по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11. Из здания были эвакуированы 75 человек, в том числе 10 человек с помощью спасательных устройств. В 23.11 (22.11 мск) пожарные объявили о ликвидации открытого горения. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Сообщений о взрыве газа в доме в МЧС не поступало, конструкции дома не нарушены.

"При пожаре на Буровой два человека госпитализированы с ожогами, еще один погиб. Четверо из (числа) эвакуированных специалистами центра медицины катастроф госпитализированы с отравлением продуктами горения", — сказала собеседница агентства.