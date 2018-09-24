При пожаре в саратовской многоэтажке погиб один человек

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Саратове, откуда эвакуировали 75 человек, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
"При тушении пожара обнаружен один погибший и двое пострадавших, как мы говорили ранее — мужчина и женщина госпитализированы в ожоговый центр", — сказала собеседница агентства.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, по предварительным данным, в одной из квартир обнаружено тело женщины.