При пожаре в саратовской многоэтажке погиб один человек

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Саратове, откуда эвакуировали 75 человек, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

Ранее она сообщила, что пожар произошел в девятиэтажном доме по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11. Из здания были эвакуированы 75 человек, в том числе 10 человек с помощью спасательных устройств. В 22.18 (21.18 мск) пожарные объявили о локализации возгорания. По предварительной информации, пострадали два человека.

"При тушении пожара обнаружен один погибший и двое пострадавших, как мы говорили ранее — мужчина и женщина госпитализированы в ожоговый центр", — сказала собеседница агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, по предварительным данным, в одной из квартир обнаружено тело женщины.