В Саратове загорелся многоэтажный жилой дом

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар в многоквартирном жилом доме в Заводском районе Саратова локализован, из здания эвакуированы 75 человек, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

Пожар произошел в девятиэтажном доме по адресу: Саратов, улица Буровая, дом 11.

"На место немедленно выезжали пожарно-спасательные подразделения. Проводилась эвакуация людей, 75 человек, в том числе 10 человек с помощью спасательных устройств. В 22.18 (21.18 мск) объявлена локализация. Есть пострадавшие", — сказала собеседница агентства.