Драка со стрельбой в "Пятерочке" в Пермском крае попала на видео

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В городе Березняки в Пермском крае на кассе магазина "Пятерочка" произошел конфликт со стрельбой. Видео с камер наблюдения опубликовано на YouTube.

По данным портала "59.ру", ссору спровоцировала женщина с ребенком, оскорбившая группу молодых людей на кассе. Ей на помощь подошел муж и набросился на обидчиков супруги с кулаками.

На кадрах видно, как между посетителями магазина завязалась ожесточенная драка. Сотрудники "Пятерочки" вместе с ребенком попытались разнять покупателей, однако им это не удалось. В какой-то момент глава семейства вытащил травматический пистолет и два раза выстрелил в оппонентов.

По словам очевидцев, пуля попала в голову одному из молодых людей, другая отскочила. После этого мужчина с пистолетом выбежал на улицу и начал стрелять в друзей пострадавшего. Затем он вернулся в магазин и оплатил покупки.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.