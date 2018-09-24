Суд в Москве санкционировал арест совладельца "Газпром спецгазавтотранса"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест совладельца удмуртской компании "Газпром спецгазавтотранс" Владимира Тумаева, обвиняемого в покушении на убийство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

По данным следствия, Тумаев организовал покушение на убийство ижевского предпринимателя Вадима Стяжкина, с которым вел экономические споры. Обвиняемый находился в Ижевске под домашним арестом, но затем поехал в Москву на лечение. В связи с нарушением меры пресечения следствие попросило о заключении его под стражу.