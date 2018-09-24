На Кубани задержали шпиона, работавшего на СБУ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали агента СБУ, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на представителей ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, в ходе работы по борьбе с нелегальной миграцией спецслужбы обратили внимание на гражданина Украины Сергея Стефаненко, якобы приехавшего на заработки. Выяснилось, что на Кубани мужчина находился по заданию украинских спецслужб и занимался сбором данных о военных объектах, перемещении техники и кадровом составе краснодарских служащих.

Передать полученную информацию в СБУ Стефаненко не успел.

"В 2015 году был завербован начальником отдела К., он меня попросил собирать информацию на военных объектах на территории России, которую я должен был ему передать при личной встрече", — заявил подозреваемый.

ФСБ объявила Стефаненко официальное предостережение о недопустимости совершения преступления по 276-й статье "Шпионаж". Подозреваемого выдворили с территории страны.

По словам официального представителя УФСБ по Краснодарскому краю Илонны Писаревой, "санкция статьи за шпионаж предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет". Однако Стефаненко не скрывал своих связей с СБУ и способствовал "предотвращению дальнейшего ущерба интересам России". В этом случае, в соответствии с законом, задержанный освобождается от уголовной ответственности.

Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах Украины. Так, в сентябре в Крыму задержали двоих россиян, передававших Киеву информацию о Черноморском флоте. Осенью также был пойман член "Исламского государства"*, выполнявший в Смоленской области задание СБУ и "Правого сектора"* и планировавший убийство в России одного из лидеров ополчения самопровозглашенной ДНР.

*Организации, запрещенные в России.