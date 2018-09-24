Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами под Воронежем

Сотрудники МЧС и медики на месте столкновения двух автобусов на трассе М-4 Дон

Сотрудники МЧС и медики на месте столкновения двух автобусов на трассе М-4 Дон

ВОРОНЕЖ, 24 сен — РИА Новости. Один из девяти человек, госпитализированных после аварии с участием двух автобусов в Воронежской области, выписан из больницы и продолжит лечение дома, состояние двух пациентов по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

Авария произошла 18 сентября в 20.20 мск на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Автобус Volvo, выполнявший рейс Москва — Ставрополь, стоял на обочине, водитель 1972 года рождения устранял техническую неисправность. В это транспортное средство врезался направлявшийся из Москвы в Карачаево-Черкесию Neoplan под управлением водителя 1962 года рождения. Второй водитель автобуса Neoplan и три пассажира погибли на месте.

По данным департамента здравоохранения, в больницы были доставлены 14 человек, шестерым была оказана помощь на месте. Во время операции одна женщина скончалась в областной клинической больнице. К настоящему моменту в двух больницах оставались девять человек, из них двое — в тяжелом состоянии.

"На 24 сентября на стационарном лечении в БУЗ ВО "ВГКБСМП №10" находятся шесть человек. Состояние здоровья двоих пациентов оценивается как тяжелое. Остальные четверо пострадавших продолжают лечение в отделениях больницы", — говорится в сообщении представителя департамента.

По его словам, в больнице скорой медицинской помощи №1 находятся два человека.

"Состояние здоровья одного пациента оценивается как тяжелое, другого – удовлетворительное. Один пациент был выписан сегодня, 24 сентября, и будет продолжать лечение по месту жительства", — сообщил представитель депздрава.

По факту ДТП полиция возбудила дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.