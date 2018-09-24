В Москве в Северо-Западном тоннеле остановлено движение из-за ДТП

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Грузовой автомобиль столкнулся с легковой автомашиной в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве, перекрыты три полосы из трех, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В результате столкновения в Северо-Западном тоннеле грузовика с легковушкой перекрыты все три полосы из трех действующих", — сказал собеседник агентства.

По его словам, разлива топлива после столкновения нет. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.