Архангельский фермер осужден за использование гранта в личных целях

МУРМАНСК, 24 сен – РИА Новости. Суд в Архангельской области приговорил фермера Владимира Круглова, который получил грант в почти 1,5 миллиона рублей на развитие свиноводства и потратил деньги в личных целях, к 3,5 годам лишения свободы условно, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Лешуконский районный суд Архангельской области признал жителя Архангельска Владимира Круглова виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Следователи установили, что в мае 2016 года в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства министерство агропромышленного комплекса Архангельской области выделило главе крестьянско-фермерского хозяйства Круглову грант в сумме почти 1,5 миллиона рублей на развитие свиноводческого хозяйства в деревне Лампожня Мезенского района.

По условиям предоставления гранта, фермер должен был потратить деньги на ремонт и реконструкцию производственных и складских зданий в деревне Лампожня, приобретение сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной техники.

"Однако Круглов, получив грант, фермерскую деятельность не осуществлял, мероприятий, предусмотренных планом расходования средств, не реализовывал, всю денежную сумму растратил не по назначению", — говорится в сообщении.

По решению арбитражного суда с Круглова в пользу министерства агропромышленного комплекса и торговли области взыскана вся сумма причиненного ущерба.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", — добавили в ведомстве.