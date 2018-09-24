В Иркутской области медведь напал на женщину

ИРКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Медведь напал на женщину в ее собственном гараже на севере Иркутской области, для защиты от зверя полицейские применили огнестрельное оружие, сообщает ГУ МВД региона.

Жительница города Усть-Кута в воскресенье утром стала жертвой нападения медведя, который забрался в гараж во дворе ее частного дома. Там хозяйка обычно готовила еду для домашних животных, и хищника привлек запах пищи. О происшествии сообщили в полицию.

Отмечается, что для защиты 52-летней женщины полицейские применили огнестрельное оружие. Пострадавшая при нападении зверя незначительно пострадала, ей оказали медпомощь.

"Стражи порядка осмотрели место происшествия, убедились в отсутствии поблизости граждан и в сложившейся ситуации приняли решение обезвредить опасное животное", — говорится в сообщении.