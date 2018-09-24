Экс-чиновник правительства Карелии получил условный срок по делу о взятках

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 сен — РИА Новости. Петрозаводский городской суд в понедельник приговорил к 5 годам условного срока заключения экс-председателя комитета по управлению госимуществом Карелии Дениса Косарева за получение 2,6 миллиона рублей взяток, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд постановил назначить Косареву Денису наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и 5 миллионов рублей штрафа", — сказал собеседник агентства.

Суд также постановил запретить Косареву в течение 7 лет занимать должности на государственной или муниципальной службе.

До момента вступления приговора в законную силу суд изменил Косареву меру пресечения – с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке в закрытом режиме. Прокуратура требовала для Косарева 4 года колонии строгого режима со штрафом в 5 миллионов рублей.

По версии следствия, Косарев вместе с заместителем Сергеем Максимовым (расследование в отношении последнего продолжается) в 2014–2015 годах получили шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 миллиона рублей.

Отмечается, что за эти деньги чиновники создавали условия для победы коммерческих компаний в аукционах, после чего заключали с фирмами госконтракты и договоры аренды недвижимости, а также согласовывали выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Косареву предъявлено обвинение по статьям "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере" и "Присвоение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения". Кроме того, экс-чиновнику инкриминируется присвоение 40 тысяч рублей под предлогом премиальной выплаты.