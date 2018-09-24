Капитан теплохода умер в Москве перед началом детского утренника на борту

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Капитана прогулочного теплохода в Москве умер в воскресенье перед началом рейса, предположительно, из-за сердечного приступа, сообщает в понедельник пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в этот день на борту теплохода должен был пройти детский праздник, и дети уже были на судне. Он добавил, что сердечный приступ у капитана случился до начала рейса.

"Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте по факту смерти 33-летнего капитана теплохода "Москва-64" организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, 23 сентября приблизительно в 11 часов утра у причала Новоспасский Москвы на теплоходе "Москва-64" обнаружено тело 33-летнего капитана судна без видимых телесных повреждений. "Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность", — уточнили в ведомстве.