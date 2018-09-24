Генпрокуратура вынесла представление Минкульту

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Генпрокуратура вынесла представление министру культуры Владимиру Мединскому и директору Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) Николаю Макарову из-за многочисленных нарушений законодательства об охране памятников археологии. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, Минкультуры "не на должном уровне осуществляло регулирование порядка передачи обнаруженных археологических предметов в государственную часть Музейного фонда России". Также не соблюдались требования к аттестации специалистов по проведению госэкспертизы, выдаче разрешений на археологические работы, пояснил он. Кроме того, нашли нарушения в области популяризации результатов археологических исследований, архивного хранения научных материалов и управления федеральным имуществом.

"В связи с допущенными нарушениями шесть должностных лиц Минкультуры России и Института археологии РАН привлечены к дисциплинарной ответственности", — добавил Куренной.

После проверки организована разработка отсутствующих актов, усилен контроль за сроками и порядком осуществления археологических работ. Министерство также провело аттестацию экспертов. В свою очередь, ИА РАН, скорректировал подход к оформлению результатов экспертизы, внес изменения в систему архивного хранения, усовершенствовал механизмы популяризация результатов археологических исследований.