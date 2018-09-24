В Москве задержали таксиста, изнасиловавшего уснувшую в его машине женщину

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в том, что изнасиловал уснувшую в его автомобиле женщину, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, утром 22 сентября подозреваемый изнасиловал женщину, уснувшую в салоне его автомобиля Hyundai Solaris, припарковавшись вблизи дома по 2-му Волконскому переулку в Москве. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый занимался нелегальным извозом.

"Расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1988 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Изнасилование"… Мужчина задержан ", — сказала Иванова.

Мужчина доставлен в отдел для проведения следственных действий, добавила она. В ближайшее время следствие планирует предъявить подозреваемому обвинение и избрать меру пресечения.