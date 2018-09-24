Уголовного авторитета по кличке "Вагон" нашли мертвым в пермской колонии

ПЕРМЬ, 24 сен — РИА Новости. Криминальный авторитет Владимир Вагин, известный по кличке "Вагон", найден мертвым в пермской исправительной колонии номер 11, сообщил РИА Новости председатель ОНК в Пермском крае Георгий Ситников.

На минувшей неделе в пермской исправительной колонии номер 11 города Ныроб Пермского края в своей камере был обнаружен мертвым 54-летний заключенный Вагин, известный в криминальном мире под кличкой "Вагон".

"К нам поступила информация о том, что он скончался. Причиной смерти было указано самоубийство", — рассказал агентству Ситников.

Председатель пермской ОНК выразил сомнения в указанной причине гибели "вора в законе", поскольку около года назад он лично встречался с Вагиным, когда тот отбывал наказание в колонии особого режима. Тогда, по словам Ситникова, ничего в поведении заключенного не указывало на склонность к суициду — не было подавленности, он читал книги, чувствовал себя "нормально и достаточно оптимистично".

"Необходимо дождаться официальной версии, было это самоубийство, или была это смерть от какого-то заболевания", — заключил Ситников.

По данным пресс-службы ГУ ФСИН России по Пермскому краю, расследованием причин смерти Вагина занимается следственный комитет.

"Для выяснения обстоятельств происшествия в Пермский край выехала комиссия ФСИН России", — добавили в ведомстве.

Согласно данным открытых источников, Вагин был осужден в октябре 2015 года в Нижнем Новгороде за покушение на убийство, получив наказание в виде одного года девяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

По версии суда и следствия, 15 марта 2009 года ночью обвиняемый приехал к одному из развлекательных клубов. Ему стало известно о драке между посетителями заведения. Не разбираясь в ее обстоятельствах, подсудимый ударил ножом в грудь 23-летнего очевидца конфликта, после чего скрылся. Потерпевшим оказался сотрудник МВД, не находившийся при исполнении служебных обязанностей. Мужчина был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

После случившегося Вагин выехал из областного центра, а затем — за пределы страны, и был объявлен в международный розыск. В августе 2014 года расследование уголовного дела возобновили в связи с экстрадицией Вагина на территорию России и доставлением его в Нижегородскую область.

В марте 2016 года приговор был обжалован, суд апелляционной инстанции заменил осужденному наказание на 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.