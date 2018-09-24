ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку по сообщению средств массовой информации о массовом стриптизе первокурсников в одном из ночных клубов в Тюмени, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По данным СМИ, в ходе вечеринки первокурсники, участвуя в одном из конкурсов, разделись догола за сертификат в тату-салон на 1 тысячу рублей.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, из содержания которой следует, что 22 сентября 2018 года студенты-первокурсники, отмечавшие поступление в университет, раздевались на сцене одного из ночных клубов в городе Тюмени. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении следствия.

Следствие намерено проверить все обстоятельства, изложенные в сообщении средств массовой информации.

"В случае, если информация подтвердится, будет дана правовая оценка должностным лицам, а также организаторам данного мероприятия", — отмечает СУСК.

В официальной группе Тюменского госуниверситета (ТюмГУ), в котором, по данным СМИ, учатся первокурсники, в соцсети "ВКонтакте" опубликован комментарий вуза: "Друзья, в свете последних событий хотим сказать следующее: единственная вечеринка для первокурсников ТюмГУ, организованная нашим университетом, состоялась 14 сентября. То, что произошло на днях (22 сентября), — не наша история. Мы за адекватные тусовки и клевые вечеринки, за которые потом никому не будет стыдно! Да, на наших вечеринках играют на скрипках".

Подобный скандал произошел год назад в Нижнем Новгороде. В интернете появилась видеозапись того, как в одном из нижегородских ночных клубов пара в центре танцпола совершает половой акт у барной стойки, вокруг которой собрались люди и снимали это на камеры мобильных телефонов. Позже стало известно, что девушка обучается на учителя русского языка и литературы в нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина, а ее партнер — в нижегородской академии МВД.

Молодого человека отчислили из учебного заведения. Первокурсница подала заявление на отчисление из вуза.