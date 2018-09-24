Мосгорсуд признал возврат Феоктистову двух миллионов долларов законным

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным возврат бывшему сотруднику ФСБ и службы безопасности "Роснефти" Олегу Феоктистову 2 миллионов долларов, которые тот передал следствию для оперативного эксперимента с подкупом экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказала судья.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству генерала ФСБ Феоктистова постановил вернуть ему деньги, хранящиеся в качестве вещественного доказательства по делу экс-министра.

Заседание проходило в закрытом режиме. Феоктистов в процессе не участвовал, но был его представитель. Участие Улюкаева было обеспечено посредством видеоконференции.

Деньги в наличной форме были выделены для оперативного эксперимента, в ходе которого глава "Роснефти" Игорь Сечин на территории своего офиса под наблюдением оперативников ФСБ передал их Улюкаеву в качестве взятки.

Защита Улюкаева выступала против возврата денег Феоктистову, поскольку, по ее мнению, генерал не доказал право владения и распоряжения указанными деньгами. По словам адвоката, деньги принадлежат другому человеку, что подтверждают материалы дела.

Показания Феоктистова легли в основу доказательств вины Улюкаева во взяточничестве. Судя по ним, Улюкаев в беседе с главой "Роснефти" Игорем Сечиным "с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которое хотел получить, это было равнозначно двум миллионам долларов". Впоследствии генерал обратился в ФСБ с заявлением и также участвовал в обработке двух миллионов долларов реагентом.

В итоге экс-главу Минэкономразвития Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Взятка, как установил суд, предназначалась за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью".