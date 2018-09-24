В Кузбассе подросток упал с опоры железнодорожного моста

КЕМЕРОВО, 24 сен — РИА Новости. Полицейские в Новокузнецком районе выясняют обстоятельства травмирования подростка при падении с опоры железнодорожного моста, на которую он забрался, чтобы сделать селфи, сообщает главк МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, инцидент произошёл в посёлке Казанково. Местная жительница заявила, что ее сына избили сверстники, однако инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что никакой драки не было, а травмы он получил в результате несчастного случая.

"Полицейские установили, что 13-летний школьник травмировался в результате несчастного случая, произошедшего на железнодорожном мосту через реку Ускат, куда он отправился вместе с друзьями, чтобы посмотреть на проезжавшие поезда сверху, с опоры моста, и сделать селфи", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, забираясь на конструкцию, подросток случайно задел оголенный провод, в результате чего упал на рельсы и получил травму головы. Друзья помогли ему добраться до дома. "Боясь того, что его будут ругать родители, школьник придумал историю про избиение", — уточнили в ведомстве.

Сейчас полицейские проводят проверку. По результатам выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в ГУМВД.

"Кузбасские полицейские призывают жителей к более внимательному отношению к собственным детям. Следует провести с ними беседы о том, что подобные развлечения могут закончиться трагически", — добавили в ведомстве.