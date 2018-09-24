В Кузбассе подросток упал с опоры железнодорожного моста

10:3124.09.2018
(обновлено: 10:33 24.09.2018)
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КЕМЕРОВО, 24 сен — РИА Новости. Полицейские в Новокузнецком районе выясняют обстоятельства травмирования подростка при падении с опоры железнодорожного моста, на которую он забрался, чтобы сделать селфи, сообщает главк МВД по Кемеровской области.
По данным ведомства, инцидент произошёл в посёлке Казанково. Местная жительница заявила, что ее сына избили сверстники, однако инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что никакой драки не было, а травмы он получил в результате несчастного случая.
"Полицейские установили, что 13-летний школьник травмировался в результате несчастного случая, произошедшего на железнодорожном мосту через реку Ускат, куда он отправился вместе с друзьями, чтобы посмотреть на проезжавшие поезда сверху, с опоры моста, и сделать селфи", — говорится в сообщении.
Как выяснили правоохранители, забираясь на конструкцию, подросток случайно задел оголенный провод, в результате чего упал на рельсы и получил травму головы. Друзья помогли ему добраться до дома. "Боясь того, что его будут ругать родители, школьник придумал историю про избиение", — уточнили в ведомстве.
Сейчас полицейские проводят проверку. По результатам выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в ГУМВД.
"Кузбасские полицейские призывают жителей к более внимательному отношению к собственным детям. Следует провести с ними беседы о том, что подобные развлечения могут закончиться трагически", — добавили в ведомстве.
Селфи на фоне беспорядков, различных ЧП - одно из "завоеваний" современного мира, в который пришли смартфоны.
Но вместе со всеми плюсами современного мира появляются и новые угрозы, отмечают специалисты. "Погоня за "лайками" в соцсетях может привести к дороге смерти", - напоминают в МВД России.
Не остался в стороне от модного веяния и госсекретарь Джон Керри. Во время посещения Национального парка в Найроби он не удержался и сделал селфи со слоненком.
В мае 18-летняя девушка погибла в Румынии, пытаясь сфотографировать себя на крыше поезда. Неосторожно ступив в зону линии электропередачи, она была убита разрядом тока в 27 тысяч вольт. В конце апреля электричка едва не сбила пятерых юных парижанок, делавших коллективное селфи на железнодорожных путях. В результате движение поездов в парижском регионе было серьезно нарушено. Рисковал жизнью и этот египтянин, который делал селфи на фоне прибывающего поезда.
Люди ищут новые ракурсы и новые необычные места для селфи, при этом забывают об осторожности и пренебрегают мерами безопасности, отмечает официальный представитель МВД.
В частности, в 2014 году 21-летний мексиканец случайно выстрелил в себя, пытаясь использовать ружье как опору во время селфи - молодой человек вместе с кнопкой телефона нажал на курок. А одной из самых громких историй, которую обсуждали даже в иностранных СМИ, стало неудачное селфи москвички с чужим травматическим пистолетом, закончившееся случайным выстрелом и тяжелейшим ранением головы в мае этого года.
Даже проливной дождь не способен остановить любителей селфи.
Опасность травмы - также не причина для селфиманов оставить в покое телефон.
Крыши небоскребов - излюбленные места фанатов селфи.
Около 100 несчастных случаев с любителями селфи, в том числе десятки с летальным исходом, отмечены в России с начала этого года.
Будучи первоначально популярным среди молодежи, селфи стало популярным и среди взрослых.
В стремлении сделать эффектный кадр любители селфи по всему миру нередко попадают в опасные для жизни ситуации.