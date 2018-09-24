Предполагаемый виновник ДТП с пятью жертвами в Саратовской области погиб

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Предполагаемым виновником ДТП с грузовиком в Саратовской области, в результате которого пять человек погибли и еще один пострадал, стал погибший водитель легкового автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.

Ранее в областной службе спасения сообщили РИА Новости, что легковой автомобиль Renault Logan и грузовая "Газель" столкнулись в понедельник утром вблизи города Балаково Саратовской области, в результате погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле, водитель грузовика пострадал.

"По предварительным данным, сегодня в 08.59 (07.59 мск) на втором километре автоподъезда к Балаково вблизи села Быков Отрог водитель, данные которого устанавливаются, на автомобиле Renault Logan по пути в сторону Саратова не справился с управлением и допустил столкновение с грузовой "Газелью", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что все пять человек, находившихся в Renault, скончались на месте до приезда скорой помощи, а водитель "Газели" с травмами госпитализирован.

По факту аварии ГИБДД проводит проверку.