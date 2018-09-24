В Саратовской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком

САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и грузовая "Газель" столкнулись в понедельник утром в городе Балаково Саратовской области, в результате погибли пять человек, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

ДТП произошло на автодороге в районе завода "Северсталь".

"Столкнулись Renault Logan и грузовая "Газель", в результате пятеро погибших в Renault Logan, детей среди них нет. Погибшие сильно зажаты, на месте работают спасатели областной службы спасения", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в "Газели" пострадал водитель, которого спасатели деблокировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Юрин уточнил, что среди погибших четыре женщины и один мужчина.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, областной службы спасения и скорой помощи.