При пожаре в Мытищах погибли двое граждан Узбекистана, в том числе ребенок

На месте пожара на складе в городском округе Мытищи Московской области. 24 сентября 2018

На месте пожара на складе в городском округе Мытищи Московской области. 24 сентября 2018

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Двое граждан Узбекистана, в том числе ребенок, погибли при пожаре на складе площадью 1000 квадратных метров в городском округе Мытищи Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В результате пожара на железобетонном складе площадью 1000 квадратных метров в городском округе Мытищи погибли два человека, в том числе ребенок — оба граждане Узбекистана", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время пожар уже ликвидирован. Обстоятельства ЧП выясняются.