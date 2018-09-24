В Приморье два человека погибли в ДТП с "КамАЗом"

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, погибли, еще двое получили травмы в результате встречного столкновения иномарки и КамАЗа в Приморье, сообщает региональное УМВД РФ.

ДТП произошло в районе 35 километра автодороги Уссурийск – Пограничный – Госграница.

"По предварительным данным, 30-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Vista двигался со стороны поселка Пограничный в направлении Уссурийска. Не убедившись в безопасности маневра, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной КамАЗ под управлением 24-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

В Toyota находились четыре человека, в том числе 14-летняя девочка, которая сидела на переднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности, отмечают в полиции.

В результате удара иномарку серьезно деформировало. Девочка и 32-летняя пассажирка Toyota погибли. Водитель легкового авто и еще одна пассажирка госпитализированы с разными травмами. По факту ДТП проводится проверка.

Стаж вождения водителя иномарки — 9 лет. В 2018 году он несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за нарушение правил перевозки ребенка и превышение скорости, сообщает УМВД.