Курильский остров Парамушир остался без транспортного сообщения с Камчаткой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости. Жители курильского острова Парамушир остались без воздушного и морского сообщения с Камчаткой, сообщил в понедельник РИА Новости мэр Северо-Курильского района Александр Серебряков.

"Без единственного морского перевозчика – теплохода "Гипанис" – остров остался с воскресенья. В выходной судно врезалось носовой частью при швартовке в пирс в Северо-Курильске (районный центр городского округа). Повреждение залатали на месте, и теплоход отправился в Петропавловск-Камчатский без пассажиров", — пояснил глава администрации муниципального образования.

По словам собеседника, вторую неделю островитяне живут и без воздушного сообщения. Перелетами между Камчаткой и Парамуширом занимается частная авиакомпания "Витязь-Аэро".

"Она отказывается работать с тарифами, утвержденными еще в 2015 году РЭК. В настоящее время решением проблемы занимается правительство области. В понедельник должно состояться совещание, на котором, надеюсь, будет найден выход”, — отметил собеседник агентства.

В настоящее время в Северо-Курильске ожидают отправления около 40 пассажиров с билетами, которых не смог взять на борт "Гипанис". Среди ожидающих – четверо сахалинских поисковиков, которые возвращались из очередной экспедиции на самом северном острове Курильской гряды Шумшу и с 20 сентября не могли покинуть Парамушир.

Прямого сообщения Парамушира с Сахалином нет, отметил в заключение Александр Серебряков.