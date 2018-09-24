Мосгорсуд оценит законность возврата Феоктистову двух миллионов долларов

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на решение вернуть бывшему сотруднику ФСБ и службы безопасности "Роснефти" Олегу Феоктистову 2 миллиона долларов, которые тот передал следствию для оперативного эксперимента с подкупом Алексея Улюкаева.

"Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Алексея Улюкаева … назначено к слушанию в Московском городском суде на 10.00", — сообщила РИА Новости представитель Замоскворецкого суда Москвы, вернувшего деньги генералу, Эмилия Хиль.

Защита выступала против возврата денег Феоктистову, поскольку, по ее мнению, генерал не доказал право владения и распоряжения указанными деньгами. По словам адвоката, деньги принадлежат другому человеку, что подтверждают материалы дела.

Показания Феоктистова легли в основу доказательств вины Улюкаева во взяточничестве. Судя по ним, Улюкаев в беседе с главой "Роснефти" Игорем Сечиным "с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которое хотел получить, это было равнозначно двум миллионам долларов". Впоследствии генерал обратился в ФСБ с заявлением и также участвовал в обработке двух миллионов долларов реагентом.

В итоге экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Взятка, как установил суд, предназначалась за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью".