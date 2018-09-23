В Петрозаводске таксист рассказал о поездке с подозреваемым в убийствах

Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя. Архивное фото

Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя. Архивное фото

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 сен – РИА Новости. Таксист из Петрозаводска накануне убийств девушек подвозил подозреваемого к месту преступления, а потом – покупать нож.

В среду, 19 сентября, около общежития Петрозаводского медицинского колледжа нашли тело 20-летней девушки с ножевыми ранениями. В четверг нашли тело зарезанной девушки у стадиона "Юность".

По версии следствия, вечером в среду 28-летний подозреваемый напал на 20-летнюю девушку у общежития, а на следующий день напал на 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож. Были заведены уголовные дела по статье "убийство". Подозреваемого задержали вечером в четверг. Позже выяснилось, что еще одну девушку подозреваемый ранил 16 сентября. Об этом рассказала мать пострадавшей.

"В среду, накануне первого убийства, поступил вызов… После обеда, часа в два. Был заказ без адреса, то есть расчет по факту. Я подъехал ко второму подъезду. Он вышел из лесополосы. Возбужденный был, неадекватный. В камуфляже, капюшон был затянут", — рассказал водитель такси РИА Новости.

По словам таксиста, они поехали к общежитию, у которого произошло первое убийство.

"Подъехали к общежитию, он сказал, давай в магазин зайдем. Это магазин "Рыболов-охотник". Сейчас, говорит, только нож куплю. Потом снова сел в машину, достал нож с красной ручкой, охотничий, хороший нож. Тысячу восемьсот, говорит, заплатил за него. Говорит, мою сестру родную пытался изнасиловать какой-то мужик, она лежит в больнице порезанная, у нее проколото легкое. Я, говорит, буду мстить", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что как только узнал о первом убийстве, тут же связался с полицией.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что подозреваемый дал признательные показания. Кроме того, задержанному, по словам губернатора, инкриминируется еще одно преступление — нанесение ножевых ранений третьей девушке. Парфенчиков также рассказал, что подозреваемый — безработный, ранее судим, освободился из колонии два года назад.

Суд взял под стражу подозреваемого Антона Ипатова до 18 ноября.