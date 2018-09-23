В Армянске сняли режим ЧС, введенный после химических выбросов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в крымском Армянске снят решением муниципального оперативного штаба в воскресенье, сказал журналистам глава администрации города Василий Телиженко.

Оперативный штаб по ситуации в Армянске в пятницу, 21 сентября, рекомендовал отменить режим чрезвычайной ситуации. Заместитель начальника ГУМЧС России по республике Крым Алексей Фридман доложил, что все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме.

"Заседание штаба началось в 11 утра. Решение штаба — режим ЧС снять. В ближайшие минуты подпишу решение", — сказал Телиженко.

Вслед за снятием режима ЧС в Армянск начнут возвращать детей, сказал глава администрации. Они вернутся домой в ближайшие понедельник и вторник, сказал он.

Начиная с 16 сентября в Армянске не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ, а с 18 сентября они не только ниже фоновых, но и ниже среднесуточных показателей ПДК,

сообщила ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополь Наталья Пеньковская. Мониторинг в регионе продолжается.

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Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе.

Химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Власти решили вывезти детей из города Армянска и нескольких сел района в оздоровительные учреждения на три недели, в регионе был введен режим ЧС.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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