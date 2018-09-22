В ДТП в Саратовской области пострадали пять человек

САРАТОВ, 22 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вахтовый автобус в субботу столкнулся с легковым автомобилем в городе Балаково Саратовской области, пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.

ДТП произошло в 19.30 (18.30 мск) у дома №16 по улице Пролетарской.

"Вахтовый автобус Ford Transit, по предварительным данным, нарушил правила проезда перекрестка и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Getz. В результате ДТП водитель Hyundai с травмами доставлен в больницу, четверо пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что подробности выясняются. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.