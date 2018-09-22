В Орле иномарка наехала на пешеходов

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Автомобиль Citroen наехал на двоих мужчин и женщину, переходивших дорогу в неположенном месте на севере Орла, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Citroen, двигаясь по Московскому шоссе в районе дома 139, допустил наезд на трех человек — мужчин 1991 и 1989 годов рождения и женщину 1993 года рождения, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в результате ДТП пострадали пешеходы, они госпитализированы.