В Ростовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Аксайском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

Авария произошла в 15.15 мск субботы на 1089-м километре трассы М-4 "Дон". Водитель "Камаза" при совершении разворота не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.

"В результате в легковом автомобиле погибли водитель, женщина-пассажир и мальчик 2004 года рождения", — сказал он.

На месте работают сотрудники полиции.