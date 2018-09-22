Власти назвали срок снятия режима ЧС в Армянске

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в крымском Армянске будет снят в воскресенье, сказал журналистам глава администрации города Василий Телиженко.
"Завтра", — сказал журналистам Телиженко, отвечая на вопрос о сроках отмены ЧС.
Начиная с 16 сентября в Армянске не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ, а с 18 сентября они не только ниже фоновых, но и ниже среднесуточных показателей ПДК, сообщила ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополь Наталья Пеньковская. Мониторинг в регионе продолжается.
Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.
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