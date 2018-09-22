Власти назвали срок снятия режима ЧС в Армянске

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в крымском Армянске будет снят в воскресенье, сказал журналистам глава администрации города Василий Телиженко.

Оперативный штаб по ситуации в Армянске в пятницу, 21 сентября, рекомендовал отменить режим чрезвычайной ситуации. Заместитель начальника ГУ МЧС России по республике Крым Алексей Фридман доложил, что все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме.

"Завтра", — сказал журналистам Телиженко, отвечая на вопрос о сроках отмены ЧС.

Начиная с 16 сентября в Армянске не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ, а с 18 сентября они не только ниже фоновых, но и ниже среднесуточных показателей ПДК, сообщила ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополь Наталья Пеньковская. Мониторинг в регионе продолжается.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Власти приняли решение вывезти детей из города Армянска и нескольких сел района в оздоровительные учреждения на три недели, в регионе был введен режим ЧС.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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