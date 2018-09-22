Мать пострадавшей от петрозаводского "маньяка" рассказала о нападении

Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя

Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске Антон Ипатов напал на первую жертву 16 сентября, рассказала журналистам мать жертвы в суде.

"Он начал душить, потом порезал. Сутки он продержал ее в комнате у себя в общаге. Ее только к вечеру нашли. Вызвали, конечно, полицию и скорую. Она (дочь) сразу сказала, что это он (Антон Ипатов). Потом приехали ППСники. Они приехали и сразу же ему позвонили. Он находился в ТЦ. Почему они его сразу не взяли, я не знаю", — сказала журналистам мать девушки, которую Ипатов, по версии следствия, ранил 16 сентября перед убийствами.

По ее словам, девушку нашли вечером 17 сентября и тут же госпитализировали.

В среду около общежития Петрозаводского медицинского колледжа нашли тело 20-летней девушки с ножевыми ранениями. В четверг нашли тело зарезанной девушки у стадиона "Юность".

По версии следствия, вечером в среду 28-летний подозреваемый напал на 20-летнюю девушку у общежития, а на следующей день напал на 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож. Были заведены уголовные дела по статье "убийство". Подозреваемого задержали вечером в четверг.

В пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что подозреваемый дал признательные показания. Кроме того, задержанному, по словам губернатора, инкриминируется еще одно преступление — нанесение ножевых ран третьей девушке.

Парфенчиков также рассказал, что подозреваемый — безработный, ранее судим, освободился из колонии два года назад.