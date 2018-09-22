В Тамбове четыре человека погибли в ДТП с асфальтовым катком

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В дорожно-транспортном происшествии в Тамбове с участием катка для укладки асфальта погибли четыре человека, один пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Согласно данным, ДТП произошло 22 сентября в 03.48 (мск) в Тамбове на пересечении улиц Пролетарская и Мичуринской.

"Автомобиль "Лада Приора", за рулем которого находился 21-летний молодой человек на освещенном участке дороги с установленными дорожными знаками о проведении ремонтных работ допустил столкновение с катком для укладки асфальта", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в результате ДТП водитель "Приоры" и трое пассажиров скончались на месте. Четвертый пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Кроме того, в настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.