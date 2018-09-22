В Новокузнецке трое попали в больницу после выброса химикатов на заводе

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 22 сен — РИА Новости. Трёх человек отправили в больницу для определения тяжести отравления после выброса химических веществ в атмосферу на предприятии по переработке и утилизации горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-служба мэрии Новокузнецка.

По данным властей, инцидент произошёл в пятницу на площадке ООО "Роса-1", которая находится рядом со сталепрокатным производством ЕВРАЗ ЗСМК, на бывшей территории комбината.

"Произошёл залповый выброс химических веществ в атмосферу. С ухудшением здоровья в травмпункт обратились 20 работников сталепрокатного производства, всем была оказана первая медицинская помощь. Троих пострадавших отправили во вторую горбольницу для определения тяжести отравления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа сталепрокатного производства временно приостановлена, коллектив был эвакуирован в безопасное место. На месте работали сотрудники МЧС, полиции, Ростехнадзора, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры. Обстоятельства случившегося выясняются.

Главное управление МЧС по Кузбассу в свою очередь уточняет, что в цехе произошел выброс продуктов переработки. Облако по вентиляционной системе перешло в находящейся рядом цех сталепрокатного производства ЕВРАЗ ЗСМК, в котором находились 186 человек.

"На месте была организована эвакуация работников цеха. Газоспасатели предприятия провели замеры ПДК. Превышений нет. Угрозы жизни людей нет. В настоящий момент цех закрыт, проводится проветривание", — сообщает ГУМЧС.

Старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич уточнила РИА Новости, что по данному факту проводится проверка. "На место выехала и.о. Новокузнецкого природоохранного прокурора, организована проверка исполнения природоохранного законодательства", — сказала собеседница агентства.