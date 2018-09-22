На месте ЧП в Иркутской области восстановлено движение поездов

В Иркутской области сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда. 21 сентября 2018

В Иркутской области сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда. 21 сентября 2018

ИРКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Движение поездов на участке Восточно-Сибирской железной дороги, где с рельсов сошли вагоны, восстановлено, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Восстановительные работы на участке Слюдянка – Ангасолка полностью завершились в субботу в 7.52 местного времени (2.52 мск).

В настоящее время предпринимаются усилия по вводу поездов в нормативный график.

Тринадцать вагонов с углем сошли утром в пятницу. На месте происшествия работали два восстановительных поезда. Из-за ЧП на этом участке Транссиба были задержаны поезда.

На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета проводит доследственную проверку.