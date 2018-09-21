Суд арестовал президента группы компаний "Компьюлинк"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал президента группы компаний "Компьюлинк" Михаила Ляща по делу о хищении денег, сообщили РИА Новости в суде.

Предпринимателю инкриминируется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).

В ряде СМИ появились сообщения, что задержание Ляща связано с хищениями в госкорпорации "Ростех" или с нарушениями при реализации госконтрактов. В "Компьюлинке" эту информацию опровергли.

Как говорится в сообщении компании, 19 сентября Ляща пригласили для дачи показаний. После получения ответов его задержали на 48 часов "для выяснения всех обстоятельств дела".

Компания заявила, что не заключала договора и не реализовывала проекты для "Ростеха", а также "не имела контрактов с компаниями, упомянутыми в СМИ в контексте незаконного вывода средств из "Ростеха". Она также отмечает, что все возникшие вопросы к Лящу не имеют отношения к ее основной деятельности.

В "Компьюлинке" пообещали оказывать следствию все необходимое содействие и продолжать деятельность в штатном режиме, выполняя все обязательства. Совет директоров намерен предпринять необходимые действия для защиты интересов компании, ее акционеров и сотрудников.

В "Ростехе" от комментариев воздержались, заявив, что ждут официальных заявлений от правоохранительных органов.