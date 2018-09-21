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Происшествия

Петрозаводский "маньяк" два дня держал город в страхе

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© СК РоссииПодозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на месте происшествияПодозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на месте происшествия
© СК России

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сен – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске, совершенных менее чем за сутки, дал признательные показания, следствие выясняет мотивы.

Первая жертва

В среду, 19 сентября, поздно вечером около общежития Петрозаводского базового медицинского колледжа было найдено тело 20-летней студентки со следами ножевых ранений. Погибшую обнаружили прохожие, которые вызвали полицию. Как выяснилось, жертва – уроженка деревни Толвуя Медвежьегорского района Карелии Людмила Серебрякова. Она росла в многодетной семье, у нее остались мама, старшая сестра и два младших брата.

Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
© СК России
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Тело было обнаружено на тротуаре, рядом – здание троллейбусного управления. Ближайшие камеры наружного видеонаблюдения находятся на приличном расстоянии. Район убийства – слепое пятно. На месте преступления работали кинологи.

В ночь на четверг в соцсетях появилась информация, что студентка – не единственная жертва: около ТЦ "Тетрис" и около другого общежития якобы также найдены тела девушек с аналогичными ранениями.

На фоне молчания представителей МВД и следственного комитета по Петрозаводску поползли слухи, что в городе "орудует маньяк".

Позднее оперативники, работавшие на месте первого убийства, опровергли версию пользователей сети о новых жертвах, но от дальнейших комментариев отказались. Официальная позиция следственного комитета была опубликована утром 20 сентября: возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Личность подозреваемого оставалась неизвестной. Следователи от комментариев отказывались.

Вторая жертва

Во второй половине четверга соцсети буквально взорвало видео, которое сняли подростки. На кадрах видно, что медики укладывают тело молодой девушки на покрывало. Ее кожаная куртка расстегнута, футболка залита кровью. Рядом — брошенный велосипед. "Ты видишь, шея перерезана…" – говорит за кадром снимающий видео мальчик.

Через минздрав Карелии удалось выяснить, что действительно произошло убийство. "Девушка скончалась до приезда "скорой" от ножевых ранений", — пояснили в министерстве.

Стоп-кадр видеозаписи задержания подозреваемого в убийствах девушек в Петрозаводске. Архивное фото
СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве в Петрозаводске
Следственный комитет спустя некоторое время опубликовал информацию, что возбуждено дело об убийстве, как и в первом случае. Никаких комментариев дальше не последовало. Вплоть до позднего вечера четверга, когда появилась информация о задержании подозреваемого.

Между тем в интернете появились кадры, как некий мужчина недалеко от места преступления садится в такси около пешеходного перехода и уезжает. Пользователи его тут же окрестили "тем самым убийцей", "маньяком".

По данным местного портала "Республика", именно таксист впоследствии опознал подозреваемого, которого он отвез из центра города в микрорайон Сулажгора. СМИ утверждает, ссылаясь на свои источники, что после второго убийства подозреваемый выбросил охотничий нож, которым также зарезал студентку накануне.

Погибшая в четверг, пишет "Губерния daily", — 27-летняя Александра Трифанова, сотрудница одного из офисов по продаже недвижимости.

Обеих найденных погибшими в Петрозаводске девушек зарезал один человек, подтвердил Следственный комитет РФ около 23.00 в четверг. "Следователи задержали подозреваемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске, им оказался 28-летний мужчина", — сообщили в пресс-службе СК.

Как пояснили в пресс-служба карельского управления следственного комитета, подозреваемый был задержан около 20.00.

Признался в убийстве

"Можно озвучить, что на сегодняшний день подозреваемый дает признательные показания, изъято орудие преступления, в настоящее время продолжаются все необходимые следственные действия", — сказал в пятницу на заседании правительства Карелии глава региона Артур Парфенчиков.

Бывший милиционер Евгений Чуплинский Новосибирском областном суде. 6 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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По его словам, задержанный Ипатов признался в еще одном преступлении, совершенном накануне убийств — он нанес несколько ножевых ранений жительнице Петрозаводска. Пострадавшая госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

"На сегодняшний день три эпизода объедены в одно уголовное дело. Вчера вечером задержан подозреваемый, уроженец города Петрозаводска. Официально был не трудоустроен, ранее судим. Освободился из мест лишения свободы 2 года назад", — добавил Парфенчиков.

Реакция соцсетей

Четверг оказался богат на фейковые новости. Пользователи писали, зачастую ссылаясь на знакомых, что в морге Петрозаводска лежат пять трупов, все с перерезанным горлом. Якобы тела были доставлены за последние двое суток.

Кадр из фильма Маньяк
© Фото : Наше Кино
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В БСМП Петрозаводска данную информацию опровергли. Источники в правоохранительных органах тоже не подтвердили информацию из социальных сетей.

В 17.00 появилось видео задержания мужчины на улице Чапаева сотрудниками полиции и бойцами СОБРа. Первой реакцией в сети стали сообщения, что задержан подозреваемый в убийствах. Однако в МВД пояснили, что задержанный не имеет отношения к убийствам.

К настоящему времени известно, что в убийстве двух девушек в Петрозаводске подозревается 28-летний Антон Ипатов. Официальных комментариев о его личности и мотивах следствие не дает.

"Двоечник, ни с кем не общался, одиночка по жизни. Кстати, у него вполне приличная семья: мама гинекологом работает, папа, не знаю, чем занимается, но тоже адекватный", — пишут, как утверждается, его одноклассники.

Подтвердить или опровергнуть информацию о личности подозреваемого пока сложно. Как пояснили РИА Новости в следственном комитете, в ближайшее время следствие намерено заявить ходатайство об его аресте. На это у правоохранительных органов есть 48 часов с момента задержания, то есть до вечера субботы.

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