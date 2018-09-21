МВД не комментирует сообщения о 120 задержанных в селе Кенделен

НАЛЬЧИК, 21 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы не комментируют размещенную в интернете информацию о задержании свыше 100 человек после конфликта в селе Кенделен в Кабардино-Балкарии.

В среду СУСК РФ по КБР сообщило, что 18 сентября участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы (считается, что в этой битве черкесы нанесли поражение войскам крымского хана Каплан-Гирея) были остановлены на пути в селение Кенделен Эльбрусского района. К месту событий с целью не допустить столкновения сторон прибыли сотрудники республиканского МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии.

Как отмечали в ведомстве, неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физическое насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, "в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности". По факту беспорядков в Кенделене начата доследственная проверка.

Активисты группы "Республика – общее дело" в соцсети Facebook сообщили, что после конфликта в селении Кенделен сотрудники полиции задержали 120 человек, в том числе шестерых несовершеннолетних.

"Мы никак не комментируем данную информацию", — сказали РИА Новости в региональном МВД.

В тексте документа, опубликованного активистами в группе, говорится, что "доставлено всего 120 человек, из них взрослых – 114 лиц, несовершеннолетних – 6 лиц". Согласно ему, в отношении всех задержанных составлены административные протоколы по статьям "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника войск национальной гвардии" КоАП РФ.

Отмечается, что решением суда 97 человек подвергнуты административному аресту на срок от двух до пяти суток, на 17 человек наложены штрафы в размере от пятисот до десяти тысяч рублей, решения в отношении шести несовершеннолетних пока не приняты.